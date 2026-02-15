Panchang: आज का पंचांग 16 फरवरी 2026: चौघड़िया, राहुकाल, शुभ योग और राशिफल

Aaj Ka Panchang 16 February 2026 : आज का पंचांग 16 फरवरी 2026, सोमवार को आपको दिनभर के शुभ-अशुभ समय, ग्रहों की स्थिति, चौघड़िया, राहुकाल और विशेष योगों की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आज सर्वार्थसिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही मकर राशि में चंद्रमा की स्थिति मानसिक स्थिरता, धैर्य और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी। यदि आप आज कोई महत्वपूर्ण कार्य, यात्रा, पूजा या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह पंचांग आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा।