शहर में निकला नगर कीर्तन, दर्शनों को उमड़ी संगत

अलवर. मनुमार्ग गुरुद्वारे में आयोजित किए जा रहे गुरुमुख सम्मेलन के तीन दिवसीय मुख्य आयोजनों की शुरुआत रविवार से हुई। इसके तहत गुरुद्वारा सुखधाम में सुबह आसा दी वार का पाठ हुआ। इसके बाद यहां से नगर कीर्तन निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में संगत दर्शनों के लिए उमड़ी। रास्ते में जगह जगह पर स्वागत हुआ। इस दौरान नगर कीर्तन के आगे पुष्प वर्षा की गई। संगत की ओर से जगह जगह पर प्रसाद वितरण किया गया। संगत में शामिल पुरुषों ने पीली टोपियां व महिलाओं ने पीली चु​न्नियां पहनी हुई थी। इससे मार्ग पर केसरिया रंग ही नजर आ रहा था इससे माहौल भ​क्तिमय हो गया।