Vastu Tips For Fitkari : घर के एंट्रेंस पर फिटकरी रखने के फायदे

Benefits of keeping alum at home entrance : घर के मेन दरवाजे पर फिटकरी रखने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, वास्तु दोष कम होते हैं और घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है। जानिए इसका सही तरीका।

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 15, 2026

Vastu Tips For Fitkari

Vastu Tips For Fitkari : घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए करें फिटकरी का ये आसान उपाय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Darwaje Par Fitkari Rakhne Ke Fayde : क्यों घर के एंट्रेंस पर फिटकरी रखनी चाहिए? देखिए, घर का मेन दरवाजा सिर्फ आने-जाने की जगह नहीं है, ये पूरे घर की एनर्जी का रास्ता है। आप अपने एंट्रेंस को जैसा रखते हैं, वहीं से घर की शांति, पॉजिटिव माहौल और तालमेल का पता चल जाता है।

वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप एंट्रेंस पर फिटकरी (Darwaje Par Fitkari Rakhne Ke Fayde) रखते हैं या उससे सफाई करते हैं, तो ये घर के ऑरा को बदल सकता है। ये बस कोई मामूली चीज नहीं है। फिटकरी दरवाजे पर रखी हो तो नेगेटिव एनर्जी, बुरी नज़र और वास्तु दोषों को सोख लेती है। मानो ये एक क्रिस्टल की तरह काम करती है, जो घर को बिना किसी बड़े बदलाव के पॉजिटिविटी, आर्थिक स्थिरता और प्रोटेक्शन देती है।

फिटकरी की खासियत ये है कि ये आसपास की नेगेटिव वाइब्रेशन को खींच लेती है। जब कोई बाहर से आता है या आसपास कोई बुरी एनर्जी घूम रही होती है, तो फिटकरी उसे दरवाजे पर ही रोक देती है। अंदर तक नहीं आने देती।

वास्तु दोष की बात करें तो, अगर आप कांच के जार में फिटकरी रखकर दरवाजे पर टांग देते हैं या रख देते हैं, तो घर की दिशा की छोटी-मोटी कमियां भी ठीक हो जाती हैं। शनि जैसे ग्रहों का असर बैलेंस होता है और घर में एनर्जी का फ्लो स्मूद रहता है।

शांति और तालमेल के लिए भी फिटकरी काम आती है

दरवाजे पर फिटकरी रखने से घर में इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, छोटी-छोटी बातें या बहसें कम होती हैं और हर किसी का स्वागत एक अच्छे माहौल में होता है।

सेहत और नींद पर भी अच्छा असर पड़ता है

फिटकरी के एंटीसेप्टिक गुण हवा को साफ़ रखते हैं, जिससे बीमारियां और बुरे सपने अंदर नहीं आते। रातें भी ज्यादा सुकून भरी हो जाती हैं।

देखभाल के लिए बस इतना करना है

हर हफ्ते पुरानी फिटकरी बदल दें। जब उसका रंग उड़ जाए या वो फीकी लगने लगे, तो बस बाहर फेंक दें और नई रख दें। इससे प्रोटेक्टिव बैरियर हमेशा ताजा बना रहेगा।

15 Feb 2026 04:33 pm

