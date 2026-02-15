Vastu Tips For Fitkari : घर के एंट्रेंस पर फिटकरी रखने के फायदे

वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप एंट्रेंस पर फिटकरी (Darwaje Par Fitkari Rakhne Ke Fayde) रखते हैं या उससे सफाई करते हैं, तो ये घर के ऑरा को बदल सकता है। ये बस कोई मामूली चीज नहीं है। फिटकरी दरवाजे पर रखी हो तो नेगेटिव एनर्जी, बुरी नज़र और वास्तु दोषों को सोख लेती है। मानो ये एक क्रिस्टल की तरह काम करती है, जो घर को बिना किसी बड़े बदलाव के पॉजिटिविटी, आर्थिक स्थिरता और प्रोटेक्शन देती है।