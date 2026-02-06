Yellow Sapphire: पीला पुखराज पहनना शुभ या अशुभ? जानें किन लोगों के लिए है बृहस्पति का यह रत्न वरदान

Yellow Sapphire : ज्योतिष में बृहस्पति (Jupiter) को ज्ञान, धर्म, धन, विवाह और आध्यात्म का कारक माना गया है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए जिस रत्न को सबसे प्रभावी माना जाता है, वह है पीला पुखराज (Yellow Sapphire / Pukhraj Stone)। यह रत्न जितना सुंदर और दैवीय है, उतना ही प्रभावशाली भी। लेकिन ध्यान रखें, इसका प्रभाव बहुत तेज होता है, इसलिए बिना कुंडली जांच के इसे पहनना नुकसानदायक हो सकता है।