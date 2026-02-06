6 फ़रवरी 2026,

Yellow Sapphire: पीला पुखराज पहनना शुभ या अशुभ? जानें किन लोगों के लिए है बृहस्पति का यह रत्न वरदान

Yellow Sapphire : पीला पुखराज बृहस्पति का अत्यंत शक्तिशाली रत्न है। सही कुंडली में यह जीवन को धन, धर्म, ज्ञान और शांति से भर देता है। लेकिन गलत तरीके से धारण करने पर यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए पुखराज पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श अवश्य लें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 06, 2026

पीला पुखराज (pc: gemini generated)

पीला पुखराज (pc: gemini generated)

Yellow Sapphire : ज्योतिष में बृहस्पति (Jupiter) को ज्ञान, धर्म, धन, विवाह और आध्यात्म का कारक माना गया है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए जिस रत्न को सबसे प्रभावी माना जाता है, वह है पीला पुखराज (Yellow Sapphire / Pukhraj Stone)। यह रत्न जितना सुंदर और दैवीय है, उतना ही प्रभावशाली भी। लेकिन ध्यान रखें, इसका प्रभाव बहुत तेज होता है, इसलिए बिना कुंडली जांच के इसे पहनना नुकसानदायक हो सकता है।

पीला पुखराज क्या है और इसकी विशेषता

क्या है और इसकी विशेषता

पीला पुखराज बृहस्पति ग्रह का मुख्य रत्न है। इसे बृहस्पति को मजबूत करने के लिए धारण किया जाता है।
इस रत्न का प्रभाव तेज और लंबे समय तक रहने वाला होता है। आमतौर पर पुखराज को सोने या पीतल की अंगूठी में तर्जनी उंगली में गुरुवार सुबह धारण किया जाता है।
ध्यान रखें, बृहस्पति एक अत्यंत प्रभावशाली ग्रह है, इसलिए बिना विशेषज्ञ सलाह के पुखराज पहनना नुकसानदायक हो सकता है।

बिना सलाह पुखराज पहनना क्यों हो सकता है खतरनाक

अक्सर लोग बिना सोचे-समझे रत्न धारण कर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं है, तो पीला पुखराज लाभ की जगह हानि पहुंचा सकता है।
गलत स्थिति में यह मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान या गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसलिए पुखराज पहनने से पहले कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अवश्य जांचें।

पीला पुखराज पहनने के लाभ

यदि पुखराज आपकी कुंडली के अनुसार अनुकूल हो, तो इसके कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं—

  • मन शांत, निश्चिंत और पवित्र होता है
  • नकारात्मक विचार और भ्रम दूर होते हैं
  • वाणी में प्रभाव और मजबूती आती है
  • आर्थिक स्थिति बेहतर होती है
  • व्यक्तित्व तेजस्वी और प्रभावशाली बनता है
  • आध्यात्मिक झुकाव बढ़ता है
  • मन की चंचलता कम होती है

विशेष रूप से आध्यात्मिक और मानसिक स्थिरता के लिए पुखराज बेहद लाभकारी माना जाता है।

किन लग्न वालों के लिए पुखराज शुभ है

ज्योतिष के अनुसार इन लग्नों में पुखराज सामान्यतः शुभ माना जाता है—
मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न

इन जातकों को पुखराज पहनने से बृहस्पति के सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं।

किन लग्न वालों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए

इन लग्नों में पुखराज पहनना अशुभ हो सकता है—

वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न

मिथुन और कन्या लग्न में विशेष परिस्थितियों और विशेषज्ञ परामर्श के बाद ही पुखराज धारण करना चाहिए।

विशेष क्षेत्रों में पुखराज का लाभ

  • शिक्षा, धर्म, अध्यापन, कानून और वाणी से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी
  • महिलाओं के शीघ्र विवाह और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सहायक

Updated on:

06 Feb 2026 07:47 am

Published on:

06 Feb 2026 07:46 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Yellow Sapphire: पीला पुखराज पहनना शुभ या अशुभ? जानें किन लोगों के लिए है बृहस्पति का यह रत्न वरदान

