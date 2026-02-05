5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

टैरो राशिफल 6 फरवरी: सिंह और मकर को मिलेगी बड़ी जीत, कुंभ रखें धैर्य

Tarot Horoscope 6 February 2026: टैरो राशिफल 6 फरवरी 2026 में जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, धन, व्यापार और मनोदशा से जुड़े संकेत। आज का टैरो कार्ड रीडिंग बताएगा सफलता, खर्च और सावधानी के योग।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 05, 2026

Tarot Rashifal 6 February 2026

Tarot Rashifal 6 February 2026 : 6 फरवरी 2026 का टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Rashifal 6 February 2026: टैरो राशिफल 6 फरवरी 2026: टैरो कार्ड्स भविष्य की ऊर्जा और वर्तमान परिस्थितियों का गहरा संकेत देते हैं। 6 फरवरी 2026 का टैरो राशिफल बता रहा है कि आज का दिन कई राशियों के लिए सफलता और आत्मविश्वास से भरा रहेगा, वहीं कुछ लोगों को खर्च, गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। इस टैरो कार्ड रीडिंग में जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कहां मिलेगा लाभ और किन बातों में बरतनी होगी सावधानी।

मेष टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अनुभव का लाभ दिलाने वाला है। आप जोखिम भरे कामों को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेखन से जुड़े लोगों को फायदा होगा। कागजी कार्रवाई के लिए समय अच्छा है। आपकी कमाई अच्छी रहेगी। धन निवेश तुरंत लाभ देगा। पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ें। जोखिम उठाना फायदेमंद साबित हो सकता है।

वृषभ टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृष राशि वालों को आज फिजूल बातें करने से बचना चाहिए। गुस्सा और दबाव बनाने से माहौल खराब होगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसों के मामले में समय अच्छा है। लेकिन बढ़े हुए खर्चों को कंट्रोल करने के लिए आपको बचत का पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। सोच-समझकर बोलें और शांत रहें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।

मिथुन टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Gemini)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वाले आज काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में काम बिगड़ भी सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों से बहस हो सकती है। रिसर्च करने वालों के लिए समय अच्छा है। खर्चे कमाई से ज्यादा रहेंगे। धैर्य रखें और सोच-समझकर काम करें। अनावश्यक विवादों से बचें।

कर्क टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज के लिए अच्छा है। प्रतिद्वंदियों पर नजर रखें। व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी। विस्तार की योजनाएं काम आएंगी। अनुभव का लाभ मिलेगा। कमाई अच्छी रहेगी। अपने काम पर ध्यान दें और आगे बढ़ें।

सिंह टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि वाले आज प्रतिद्वंदियों को हराकर जीत हासिल करेंगे। लक्ष्य पाना आसान होगा। निडर होकर काम करेंगे। उच्च अधिकारियों का साथ देना फायदेमंद रहेगा। पैसों के मामले में दिन बहुत अच्छा है। आप कम खर्च करेंगे और पैसे बचाएंगे। आत्मविश्वास से काम करें और सफलता पाएं।

कन्या टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Virgo)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि वाले आज व्यापार में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए पूरे जोश से काम करेंगे। दुश्मन आपसे ताकतवर होंगे और आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। जोखिम भरे निवेश से बचें। सरकारी टैक्स भरने के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। सावधानी से काम लें और चुनौतियों का सामना करें।

तुला टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Libra)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि वालों के लिए आज ऑफिस का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मैनेजमेंट से जुड़े लोग व्यवस्था बनाने में सफल रहेंगे। योजनाओं के मुताबिक काम पूरे होंगे। पैसों के मामले में समय अच्छा है। व्यापार से फायदा होगा। स्थिति को समझें और धैर्य रखें।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Today Tarot Rashifal )

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का समय अच्छा है। पैसे बचाने की कोशिशें काम आएंगी। आर्थिक योजनाओं पर दोबारा सोचने के लिए दिन अच्छा है। बातचीत असरदार रहेगी। खुद को बेहतर साबित करने का जुनून रहेगा। अपनी योजनाओं पर काम करें और आगे बढ़ें।

धनु टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि वाले आज कामकाज की स्थिति सुधारने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से रुके कामों को पूरा करने के लिए जोश से काम करेंगे। कर्मचारियों से मतभेद ना हो इसका ध्यान रखें। सबका साथ देने का भाव रहेगा। कमाई के लिए दिन अच्छा है। सकारात्मक रहें और टीम वर्क पर ध्यान दें।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Today Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपके दुश्मन भी आपसे प्रभावित होंगे। काम करने की क्षमता बढ़ेगी और मन खुश रहेगा। लाभ के लिए समय बहुत अच्छा है। जोश में आकर फिजूलखर्ची से बचें। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें।

कुंभ टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Aquarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि वाले आज खर्च को लेकर परेशान रहेंगे। बजट बनाने के बाद भी खर्चे ज्यादा रहेंगे। योजना के मुताबिक काम ना होने और रुकावटों की वजह से मन उदास रहेगा। समय ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए शांत रहें। यह समय भी बीत जाएगा। धैर्य रखें और स्थिति को समझें।

मीन टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि वालों का आज काम करने का तरीका आक्रामक रहेगा। खुद भी मेहनत करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। जमीन के सौदे से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। बिना जरूरत की चीजें खरीदने से बचें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और सोच-समझकर खर्च करें।













Published on:

05 Feb 2026 12:55 pm

