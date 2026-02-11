Kal Ka Rashifal: सिंह राशि पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा! जानिए कल किन राशियों की चमक सकती है किस्मत और बाकी का कैसा रहेगा हाल

Kal Ka Tarot Rashifal, 12 February 2026: गुरुवार का दिन कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आ रहा है। विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रह सकती है, जिससे रुके हुए कार्यों में गति और मनचाही सफलता के योग बनेंगे। वहीं कुछ राशियों के लिए यह दिन सावधानी और धैर्य का संदेश भी दे सकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए आर्थिक मामलों, करियर और पारिवारिक जीवन में क्या रहेगा आपका हाल। (Tarot Rashifal 12 February 2026)