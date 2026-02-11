11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Kal Ka Rashifal: सिंह राशि पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा! जानिए कल किन राशियों की चमक सकती है किस्मत और बाकी का कैसा रहेगा हाल

Kal Ka Tarot Rashifal, 12 February 2026: 12 फरवरी का दिन कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आ रहा है। कहीं सम्मान मिलेगा, कहीं सतर्क रहने की जरूरत है, तो कहीं आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के अनुसार आपका कल कैसा रहने वाला है।

3 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Feb 11, 2026

aaj ka tarot rashifal, Daily Tarot Rashifal, Tarot reading,

Tarot horoscope Tomorrow|फोटो सोर्स- Freepik

Kal Ka Tarot Rashifal, 12 February 2026: गुरुवार का दिन कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आ रहा है। विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रह सकती है, जिससे रुके हुए कार्यों में गति और मनचाही सफलता के योग बनेंगे। वहीं कुछ राशियों के लिए यह दिन सावधानी और धैर्य का संदेश भी दे सकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए आर्थिक मामलों, करियर और पारिवारिक जीवन में क्या रहेगा आपका हाल। (Tarot Rashifal 12 February 2026)

मेष राशि (Aries Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कल का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं और मन किसी अनजानी चिंता में उलझा रह सकता है। निर्णय लेने से पहले मन को शांत करें। भगवान विष्णु का स्मरण करने से मानसिक स्थिरता मिलेगी।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि संयम और धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को संघर्ष के बाद सफलता मिलने के संकेत हैं। धन लाभ और बचत के योग बन रहे हैं। कोई पुराना अटका काम भी आगे बढ़ सकता है।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि घरेलू वातावरण थोड़ा अस्थिर रह सकता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। परिवार में संवाद की कमी से गलतफहमी हो सकती है। प्रेम और धैर्य से स्थिति संभाली जा सकती है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। टालमटोल से बचें। गलत संगति या किसी भी प्रकार की बुरी आदत से दूरी बनाए रखें। आत्मअनुशासन ही सफलता की कुंजी है।

सिंह राशि (Leo Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, यह दिन आपके लिए विशेष शुभ संकेत लेकर आया है। भगवान विष्णु की कृपा से मान-सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा।

कन्या राशि (Virgo Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कार्यस्थल पर व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन यह व्यस्तता सकारात्मक परिणाम देगी। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए ध्यान रखें।

तुला राशि (Libra Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय परेशानी दे सकता है। संपत्ति या कानूनी मामलों में सतर्क रहें। सोच-समझकर कदम उठाने से बड़ी समस्या टल सकती है। विवेक से काम लें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि भावनात्मक मामलों में सावधानी रखें। किसी महिला के कारण मानसिक तनाव संभव है। प्रेम संबंधों में संयम बरतें। क्रोध से दूर रहें और सकारात्मक कार्यों में मन लगाएं पक्षियों को दाना डालना शुभ रहेगा।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, निवेश के लिए दिन अनुकूल है। आर्थिक लाभ के संकेत स्पष्ट हैं। हालांकि अधिक परिश्रम और अनियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और आध्यात्मिक शांति मिलेगी।

मकर राशि (Capricorn Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मित्रों और सहकर्मियों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। छोटी-सी बात भी विवाद का कारण बन सकती है। पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, खानपान पर ध्यान दें।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि टैरो कार्ड्स के अनुसार, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। जीवन के संघर्षों के बीच आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।

मीन राशि (Pisces Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि शत्रु पक्ष सक्रिय रह सकता है, इसलिए सतर्क रहें। किसी भी योजना को सोच-समझकर आगे बढ़ाएं। किसी करीबी के सहयोग से शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। धैर्य और विश्वास बनाए रखें।

