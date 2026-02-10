10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Promise Day 2026: मीठे वादों से सावधान! इन 3 राशियों पर आंख बंद कर न करें भरोसा , जानिए सबसे भरोसेमंद राशि

Promise Day 2026: प्रॉमिस डे प्यार भरोसे का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने पार्टनर से साथ निभाने के वादे करते हैं, लेकिन क्या हर वादा सच में निभाया जाता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो वादे तो दिल से करती हैं, लेकिन हालात बदलते ही उनसे पीछे हट जाती हैं।

2 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Feb 10, 2026

Promise Day zodiac sign|फोटो सोर्स- Freepik

Promise Day 2026: वादे रिश्तों की नींव होते हैं, लेकिन हर वादा निभाया ही जाए यह जरूरी नहीं। ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों के लोग मीठी बातों से भरोसा तो जीत लेते हैं, लेकिन कमिटमेंट के मामले में कमजोर साबित हो सकते हैं। Promise Day के मौके पर जानिए किन 3 राशियों पर आंख बंद कर भरोसा करना पड़ सकता है भारी और कौन-सी राशि मानी जाती है सबसे भरोसेमंद।

इन 3 राशियों से Promise Day पर रखें थोड़ी दूरी

मिथुन राशि (Gemini)


मिथुन राशि के लोग बेहद चंचल और जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। इनका मन बहुत जल्दी बदल जाता है और ये एक ही समय में कई चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं।प्यार के मामले में ये आकर्षण में आकर बड़े-बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें निभाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। कई बार ये खुद भी नहीं समझ पाते कि वे सच में क्या चाहते हैं। यही कारण है कि इन पर आंख बंद कर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों को अपनी आजादी बेहद प्यारी होती है। ये खुलकर जीने वाले और बंधनों से दूर रहना पसंद करते हैं।Promise Day जैसे मौकों पर ये जोश में आकर वादे कर बैठते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें लगता है कि रिश्ता या वादा उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगा रहा है, ये पीछे हट जाते हैं। वादों से ज्यादा इन्हें अपनी आज़ादी की चिंता रहती है।

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के लोग दिल से बहुत संवेदनशील और भावुक होते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे ऊपर होता है सेल्फ रिस्पेक्ट।अगर इन्हें लगता है कि रिश्ते में इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो ये बिना ज्यादा सोचे उस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं। फिर चाहे वादे कितने ही पक्के क्यों न हों। इनके लिए सम्मान, रिश्तों से भी ज्यादा अहम होता है।

Promise Day 2026: ये हैं सबसे भरोसेमंद राशियां

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के लोग स्थिर, धैर्यवान और बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। ये बिना सोचे-समझे कभी वादा नहीं करते, लेकिन एक बार कर लिया तो उसे निभाने में पूरी जान लगा देते हैं।प्यार और रिश्तों में ये ईमानदारी और स्थिरता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अगर कोई राशि Promise Day के असली मायने समझती है, तो वह वृषभ राशि है।

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लोग व्यवहारिक और जिम्मेदार होते हैं। ये भावनाओं में बहकर वादे नहीं करते, बल्कि हर बात को सोच-समझकर कहते हैं।इनकी खासियत यह है कि ये छोटे-छोटे वादों को भी गंभीरता से निभाते हैं। रिश्तों में इन पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं।

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल 2026

Updated on:

10 Feb 2026 01:39 pm

Published on:

10 Feb 2026 01:36 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Promise Day 2026: मीठे वादों से सावधान! इन 3 राशियों पर आंख बंद कर न करें भरोसा , जानिए सबसे भरोसेमंद राशि

