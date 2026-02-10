Promise Day 2026: मीठे वादों से सावधान! इन 3 राशियों पर आंख बंद कर न करें भरोसा , जानिए सबसे भरोसेमंद राशि



मिथुन राशि के लोग बेहद चंचल और जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। इनका मन बहुत जल्दी बदल जाता है और ये एक ही समय में कई चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं।प्यार के मामले में ये आकर्षण में आकर बड़े-बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें निभाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। कई बार ये खुद भी नहीं समझ पाते कि वे सच में क्या चाहते हैं। यही कारण है कि इन पर आंख बंद कर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है।