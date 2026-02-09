9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Kal Ka Rashifal: मेष-मिथुन के लिए खास दिन! किस राशि को मिलेगा धन लाभ और कौन रहेगा सावधान, जानें आज का राशिफल

Kal Ka Rashifal: आज टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष और मिथुन राशि वालों के लिए दिन खास रहने वाला है, जहां धन लाभ और नए अवसरों के संकेत मिल रहे हैं। वहीं कुछ राशियों को पैसों और फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत है, जानें सभी राशियों का आज का टैरो राशिफल।

3 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Feb 09, 2026

Tarot card reading free, tarot card reading horoscope, Tarot Card Reading in Hindi,

Aaj Ka Tarot Rashifal 10 February 2026 : टैरो राशिफल 10 फरवरी 2026

Horoscope Tomorrow 10 February 2026 Rashifal: आज के टैरो कार्ड्स कुछ खास संकेत दे रहे हैं। मेष और मिथुन राशि वालों के लिए दिन अनुकूल दिख रहा है, वहीं कुछ राशियों को पैसों और फैसलों में सतर्क रहने की सलाह मिल रही है। टैरो के अनुसार आज लिया गया हर कदम आगे की दिशा तय कर सकता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि किस राशि को धन लाभ के योग बन रहे हैं और किसे संभलकर चलना होगा। आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए आज का टैरो राशिफल

मेष टैरो राशिफल

आज मेष राशि वालों के लिए धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। जमीन-जायदाद या निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। निवेश करने का मन बनेगा और लिया गया फैसला आगे चलकर लाभ देगा। आज किस्मत आपका साथ दे रही है, बस मौके को पहचानने की जरूरत है।

वृषभ टैरो राशिफल

वृषभ राशि वालों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही अधिकार भी मिलेंगे। काम की बारीकियों पर ध्यान देने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। नया सौदा या समझौता पक्का हो सकता है। लेखन, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन फायदेमंद है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

मिथुन टैरो राशिफल

आज मिथुन राशि वालों का आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। आपकी सोच और प्रयासों को सराहना मिलेगी। दूसरों की राय से ज्यादा खुद पर भरोसा रखें। धन कमाने के कुछ मौके ऐसे आ सकते हैं, जहां आपको अपने सिद्धांतों और फायदे के बीच संतुलन बनाना होगा। नैतिकता बनाए रखना जरूरी रहेगा।

कर्क टैरो राशिफल

कर्क राशि वालों को आज भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह है। ज्यादा संवेदनशील होने से नुकसान हो सकता है। व्यापार सामान्य रहेगा, लेकिन किसी पुरानी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। नया काम शुरू करने से फिलहाल बचें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, धैर्य से काम लें।

सिंह टैरो राशिफल

सिंह राशि वालों को आज सोच-समझकर बोलने की जरूरत है। जल्दबाजी में किया गया वादा या बयान बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। व्यापार में कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। पैसों के मामले में दिन अनुकूल है, लेकिन फैसले सोच-समझकर लें।

कन्या टैरो राशिफल

कन्या राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोई करीबी गलत सलाह देकर नुकसान पहुंचा सकता है। लेन-देन में सावधानी बरतें। बीमा, शेयर या निवेश से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। खर्च नियंत्रण में रहेंगे, बस आंख बंद करके भरोसा न करें।

तुला टैरो राशिफल

तुला राशि वालों के लिए आज लंबे समय से चली आ रही समस्या का हल निकल सकता है। व्यापारियों को पुराने स्टॉक को निकालने के लिए रियायत देनी पड़ सकती है। ग्राहक फायदे में रहेंगे। आर्थिक रूप से दिन औसत रहेगा, लेकिन मानसिक राहत मिलेगी।

धनु टैरो राशिफल

धनु राशि वालों को आज टीम और कर्मचारियों के साथ नरमी बरतने की जरूरत है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापार में बढ़ोतरी के संकेत हैं। धन से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं। सकारात्मक सोच और अच्छा व्यवहार आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मकर टैरो राशिफल

मकर राशि वाले आज बचत और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देंगे। पारिवारिक बिजनेस में तरक्की के योग हैं। बैंकिंग, फाइनेंस और कंसल्टेंसी से जुड़े काम लाभ देंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन उसे फिर से उधार देने से फिलहाल बचें।

कुंभ टैरो राशिफल

कुंभ राशि वालों का प्रभाव आज बना रहेगा। संतान या परिवार के सदस्य काम में सहयोग करेंगे। ऑफिस से जुड़े कुछ कामों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। सामाजिक कार्यों में खर्च सोच-समझकर करेंगे। अपने प्रभाव का सही दिशा में उपयोग करें।

मीन टैरो राशिफल

मीन राशि वालों का झुकाव आज धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रहेगा। मौजूदा काम पर ध्यान बनाए रखें। नई योजनाओं के चक्कर में पुराने काम को नजरअंदाज न करें। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

Published on:

09 Feb 2026 04:55 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Kal Ka Rashifal: मेष-मिथुन के लिए खास दिन! किस राशि को मिलेगा धन लाभ और कौन रहेगा सावधान, जानें आज का राशिफल

