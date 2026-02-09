Laxmi Narayan Yog 2026: 2 मार्च तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कुबेर, छप्पर फाड़कर बरसेगा धन

Laxmi Narayan Yog 2026 : लक्ष्मी नारायण योग 2 मार्च 2026 तक बना रहेगा, और इसका असर जबरदस्त रहेगा। ज्योतिषी मानते हैं कि ये योग बहुत शुभ होता है। धन, वैभव, और सफलता सब कुछ इसमें मिल जाता है। जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, उनके जीवन में सुख ही सुख रहता है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा ऐसे लोगों पर हमेशा बनी रहती है। अब सवाल है, ये योग किन राशियों की किस्मत बदलने वाला है? चलिए जानते हैं।