धर्म और अध्यात्म

बुध का कुंभ में गोचर: राहु के साथ मिलकर बनाएगा ‘जड़त्व योग’, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Budh Kumbh Gochar: 3 फरवरी 2026 को बुध के कुंभ राशि में आने से राहु के साथ 'जड़त्व योग' बन रहा है। यह योग मेष, मिथुन और कन्या जैसी राशियों के लिए खुशखबरी और और मीन राशि वालों क विशेष सावधानी बरतनी के संकेत दे रहा है। विस्तार से समझिए इस योग का किस राशि पर क्या असर पड़ेगा।

भारत

image

Adarsh Thakur

Feb 04, 2026

Budh Kumbh Gochar

Budh Kumbh Gochar: बुध का कुंभ में गोचर किस राशि पर क्या असर डालेगा?

Budh Kumbh Gochar: 3 फरवरी 2026 को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहां पहले से ही मायावी ग्रह राहु बैठे हैं। बुध और राहु की यह युति जड़त्व योग का निर्माण कर रही है। हालांकि पारंपरिक ज्योतिष में इसे बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आज के दौर में यह योग कूटनीतिक सफलता और स्मार्ट वर्क के लिए वरदान साबित हो सकता है।

वास्तु विशेषज्ञों के मुताबिक, बुध का स्वभाव है कि वह जिसके साथ बैठता है, वैसा ही फल देने लगता है। राहु के साथ होने के कारण यह लोगों की बुद्धि को बहुत तेज और थोड़ा कूटनीतिक बनाएगा। अब समझते हैं आपकी राशि पर इसका क्या असर होगा:

इन राशियों को होगा शानदार लाभ

ज्योतिष शास्त्री के अनुसार,

  • मेष: आपके लिए धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। अटके हुए कानूनी या प्रॉपर्टी के मामले सुलझेंगे। ससुराल पक्ष से मदद मिल सकती है।
  • वृषभ: शत्रुओं पर जीत मिलेगी। विदेशी संपर्कों से लाभ होगा और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा। निवेश में सावधानी बरतें।
  • मिथुन: आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। करियर में बड़े सकारात्मक बदलाव आएंगे। आमदनी बढ़ेगी, लेकिन खर्च ध्यान से करें।
  • कन्या: कूटनीतिक योजनाओं से बड़ा फायदा होगा। शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतरीन है। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी।
  • वृश्चिक: करियर में उन्नति के योग हैं। सुख-सुविधाएं मिलेंगी और पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।
  • मकर: धन संचय करने में सफल रहेंगे। आपकी बातों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। प्रेमी के साथ रिश्ते मधुर होंगे।

इन राशि वालों को बरतनी होगी सावधानी | Budh Ka Kumbh Me Gochar

  • कर्क: मानसिक तनाव और खर्च बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में जोखिम न लें और अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है।
  • सिंह: नौकरी बदलने की जल्दबाजी न करें। लेन-देन में किसी पर अंधा विश्वास करना भारी पड़ सकता है। माइग्रेन की समस्या हो सकती है।
  • तुला: रटने के बजाय चीजों को समझने पर जोर दें। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर ही करें।
  • धनु: विचारों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी विवाद से बचें और कर्ज लेने से परहेज करें।
  • कुंभ: आपकी ही राशि में यह योग बन रहा है, साथ ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी रहेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, इसलिए वाणी पर जरूर नियंत्रण रखें।
  • मीन: गैजेट्स या बीमारी पर बेवजह खर्च बढ़ सकता है। नींद की कमी और माता की सेहत को लेकर चिंतिंत रह सकते हैं। धैर्य से काम लें।

{अस्वीकृति(Disclaimer): यह लेख ज्योतिष मान्यताओं पर आधारित है। हम किसी भी बात की पुष्टि और दावा नहीं करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप, धार्मिक विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं।}

