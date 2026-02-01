बुध का कुंभ में गोचर: राहु के साथ मिलकर बनाएगा ‘जड़त्व योग’, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Budh Kumbh Gochar: 3 फरवरी 2026 को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहां पहले से ही मायावी ग्रह राहु बैठे हैं। बुध और राहु की यह युति जड़त्व योग का निर्माण कर रही है। हालांकि पारंपरिक ज्योतिष में इसे बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आज के दौर में यह योग कूटनीतिक सफलता और स्मार्ट वर्क के लिए वरदान साबित हो सकता है।