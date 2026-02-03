सिंहस्थ में जल मार्ग से जुड़ेगा आस्था और पर्यटन

इस परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर संचालित करने की योजना है। इसे लेकर स्मार्ट सिटी कंपनी ने हाल ही में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित किए थे, जिसमें लगभग छह अनुभवी कंपनियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। ये कंपनियां बनारस, अहमदाबाद और गांधी सागर जैसे क्षेत्रों में नाव और क्रूज संचालन का अनुभव रखती हैं। कंपनियों द्वारा नदी की गहराई, चौड़ाई, घाटों की स्थिति और जल प्रवाह को ध्यान में रखते हुए संचालन के सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों की समीक्षा के बाद जल्द ही टेंडर जारी किए जाने की संभावना है।