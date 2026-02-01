Bundi : चार दिवसीय संभागीय आरोग्य मेले का हुआ समापन, 26 हजार लोग हुए लाभान्वित

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद ने कहा कि आयुर्वेद भारत की बौद्धिक संपदा है, जिसको अपनाकर निरोगी रहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत विकसित भारत के विजन को आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री की इसी सोच के अनुरूप इस बार केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को पिछले वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक कुल 4400 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है।