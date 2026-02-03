Bundi : मनरेगा बंद करना चाहती है सरकार, कांग्रेस ने धरना दिया

नए आयाम स्थापित होंगे

पेच की बावड़ी. कस्बे में सोमवार को मैरिज गार्डन में भाजपा द्वारा विबी जी राम जी योजना को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी, अध्यक्षता मंडल प्रभारी सुरेश अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष शौकीन चंद राठौर, पूर्व प्रधान सत्यनारायण महेश्वरी, डॉ. मनीष खज, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामलक्ष्मण सैनी मंचासीन रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी कहा कि भारत देश को 2047 तक विकसित भारत की श्रेणी में लाने के लिए नए आयाम स्थापित किए जा रहे है। इस दौरान भाजपा मंडल के रोहित जैन, विकास जैन, बनवारी वैष्णव, गोविंद झवर एडवोकेट, डीएस काबरा, नंदकिशोर मीना, पीयूष जैन, सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्य कार्यकर्ता मौजूद रहे ।