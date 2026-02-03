Bundi : ट्रैक्टर की टक्कर से मोपेड सवार वृद्ध की मौत, परिजनों ने किया प्रदर्शन

ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की मांग को लेकर काफी देर तक बहस हुई।अस्पताल में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया। परिजन ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के खिलाफ कार्रवाईके साथ ही मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे थे। काफी देर बाद मृतक के पुत्र सोनू मेघवाल द्वारा रिपोर्ट दी गई और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। जांच अधिकारी सुरजीत ङ्क्षसह ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोपेड सवार बद्री लाल मेघवाल की मौत हो गई थी। मामले में सोमवार को परिजनो के पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाया गया है। मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर ट्राली चालक के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है।