Bundi : यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज का फूटा आक्रोश

रैली को संबोधित करते हुए मिथलेश दाधीच व विश्वनाथ माहेश्वरी ने कहा कि यह कानून उन छात्रों के हाथों में बेड़ियां डालेगा, जो देश का भविष्य है। इस कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। क्षत्रिय शिक्षा प्रचारणी के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह व एडवोकेट संजय जैन ने बताया कि सामान्य वर्ग का बच्चा अब ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकता है ना नौकरियों में कंपीटिशन फाइट कर सकता है, ना सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकता है। इस विरोध प्रदर्शन में कॉलेज यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्र छात्राएं महिलाएं युवा बुजुर्ग शामिल हुए, जिन्होंने एक स्वर में इस कानून को रद्द करने की मांग की।