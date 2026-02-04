Bundi: बाघिन को रास आया मेज नदी का किनारा



जानकारी अनुसार रामगढ़ विषधारी की मादा टाइगर आरवीटीआर-09 रात्रि के समय अभयारण्य की सीमा के प्लांटेशन-ए को छोडकऱ प्लांटेशन-बी में पहुंची है, जिसके बाद बाघिन ने बांसी-कालानला मुख्य मार्ग पर मेज नदी की पुलिया से लगभग 300 मीटर दूरी पर पूर्व दिशा में मेज नदी में पानी पीया है। सुबह लगभग दस बजे कुछ समय के लिए टाइगर ने नदी के पास घास में आराम किया व फिर नदी के दक्षिण की सीमा में पहुंच गई। बाघिन इस क्षेत्र में करीब बीस दिन से विचरण कर रही है।