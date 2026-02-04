Bundi : जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 7 लाख से अधिक मतदाता

नैनवां पंचायत समिति में सर्वाधिक मतदाता

जिले की नैनवां पंचायत समिति में सबसे ज्यादा मतदाता हैं। यहां 39 ग्राम पंचायतों के लिए 1,25,942 मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं, ग्राम पंचायतों की संख्या के मामले में तालेड़ा सबसे आगे है, जहां 40 ग्राम पंचायतें हैं और कुल 1,21,525 मतदाता हैं। खटकड़ सबसे छोटी पंचायत समिति के रूप में सामने आई है। यहां 23 ग्राम पंचायतें हैं और मतदाताओं की संख्या 61,336 है। बूंदी पंचायत समिति में 24 ग्राम पंचायतें हैं, जहां 69,413 मतदाता वोट डालेंगे।