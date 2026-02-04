4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 7 लाख से अधिक मतदाता

जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों की सूची जारी की हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामकिशोर मीणा ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशित किया जा चुका हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Feb 04, 2026

जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 7 लाख से अधिक मतदाता

जिला कलक्टर कार्यालय भवन।

बूंदी. जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों की सूची जारी की हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामकिशोर मीणा ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशित किया जा चुका हैं। दावे व आक्षेप 7 फरवरी तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 14 फरवरी तक होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी को किया जाएगा। पंचायतीराज चुनाव में इस बार 703458 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिले की कुल 8 पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली 235 ग्राम पंचायतों में निर्वाचन होगा।

नैनवां पंचायत समिति में सर्वाधिक मतदाता
जिले की नैनवां पंचायत समिति में सबसे ज्यादा मतदाता हैं। यहां 39 ग्राम पंचायतों के लिए 1,25,942 मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं, ग्राम पंचायतों की संख्या के मामले में तालेड़ा सबसे आगे है, जहां 40 ग्राम पंचायतें हैं और कुल 1,21,525 मतदाता हैं। खटकड़ सबसे छोटी पंचायत समिति के रूप में सामने आई है। यहां 23 ग्राम पंचायतें हैं और मतदाताओं की संख्या 61,336 है। बूंदी पंचायत समिति में 24 ग्राम पंचायतें हैं, जहां 69,413 मतदाता वोट डालेंगे।

2201 वार्डों का गठन
जिले में कुल 2201 वार्डों का गठन किया गया है। इनमें हिण्डोली पंचायत समिति की 29 ग्राम पंचायतों के 275 वार्डों में 88,496 मतदाता हैं। पंचायत समिति दबलाना में 26 ग्राम पंचायतों में 86,251 मतदाता हैं। इसके अलावा पंचायत समिति केशवरायपाटन की 26 ग्राम पंचायतों और 242 वार्डों के लिए 76,280 मतदाता पंजीकृत हैं। पंचायत समिति लाखेरी में 28 ग्राम पंचायतों में 74,215 मतदाता हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 12:14 pm

Published on:

04 Feb 2026 12:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 7 लाख से अधिक मतदाता
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi: बाघिन को रास आया मेज नदी का किनारा

बाघिन को रास आया मेज नदी का किनारा
बूंदी

आर्थिक आधार पर हो आरक्षण व्यवस्था

Bundi : यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज का फूटा आक्रोश
बूंदी

आयुर्वेद भारत की बौद्धिक संपदा

Bundi : चार दिवसीय संभागीय आरोग्य मेले का हुआ समापन, 26 हजार लोग हुए लाभान्वित
बूंदी

Bundi : मनरेगा बंद करना चाहती है सरकार, कांग्रेस ने धरना दिया

मनरेगा बंद करना चाहती है सरकार, कांग्रेस ने धरना दिया
बूंदी

Bundi : ट्रैक्टर की टक्कर से मोपेड सवार वृद्ध की मौत, परिजनों ने किया प्रदर्शन

ट्रैक्टर की टक्कर से मोपेड सवार वृद्ध की मौत, परिजनों ने किया प्रदर्शन
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.