Bundi : थाने में घुसने का प्रयास किया तो पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे

धरने पर बैठकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। मामला बिगड़ते देख पुलिस उप अधीक्षक राजू लाल मीणा मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए गए पुलिस उपाधीक्षक द्वारा समस्त घटना में 10 दिन के अंदर कार्रवाई कर समस्त आरोपियों के गिरफ्तारी वह दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। बजरंग दल के विभाग सहसंयोजक लक्की चोपड़ा और जिला मंत्री संजय नागर ने कहा कि यदि अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो दस दिन बाद वापस नैनवां बंद कर थाने पर प्रदर्शन करेंगे।