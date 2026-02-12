Suicide Case: राजस्थान के JEE छात्र ने की आत्महत्या, शादी में गया था परिवार, घर पहुंचे तो नहीं खोला गेट

JEE Student Commuted Suicide: बूंदी जिले के केशरायपाटन थाना क्षेत्र के देहित गांव में जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहे 18 साल के छात्र आशुतोष सैनी ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।