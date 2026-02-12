NH-27 Accident: 3 छोटे-छोटे बच्चों का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार तो फूट-फूटकर रो पड़े परिजन, ट्रेलर ने बाइक को मारी थी जोरदार टक्कर

3 Children Died In Accident: बूंदी के डाबी थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद 3 मासूम बच्चों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही शवों को अंतिम विदाई दी गई पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई। छोटे-छोटे भाई-बहनों के अंतिम संस्कार के दौरान परिजन फूट-फूटकर रो पड़े। घर में मातम का माहौल है और हर आंख नम दिखाई दी। हादसे में घायल पिता मदन बंजारा का रो-रोकर बुरा हाल है।