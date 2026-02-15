Bundi : धाबाइयों के कुण्ड के प्रवेश द्वार पर कचरा पॉइंट बना परेशानी का कारण

युवाओं ने श्रमदान कर कुण्ड परिसर से कचरा हटाया और स्वच्छता का संदेश दिया। उनकी इस पहल की शहरवासियों ने सराहना की है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि नगरपरिषद द्वारा बनाए गए कचरा पॉइंट को तत्काल कुण्ड के प्रवेश द्वार से हटाया जाए तथा इसके लिए कोई वैकल्पिक स्थान निर्धारित किया जाए। साथ ही पुरातत्व विभाग को नियमित सफाई, रखरखाव और संरक्षण की ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। यदि संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें, तो धाबाइयों का कुण्ड न केवल स्वच्छ और सुंदर बन सकता है, बल्कि शहर के पर्यटन विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।