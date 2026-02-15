Bundi : दिव्यांग बच्चे का स्कूल में दाखिला करने के निर्देश

सरपंच रामलाल सैनी, बद्रीलाल नागर ने फोरलेन की दोनों सड़कों पर तीन गांव के लोग गलत दिशा में वाहन निकालने को मजबूर हैं। ऐसे में वहां पर संपर्क सड़क बनाने की मांग गई। इसके साथ वर्तमान में चल रहे औवर ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य करवाने की मांग ग्रामीणों की। रात्रि चौपाल में जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, अतिरिक्त जिला कलक्टर रामकिशोर मीणा, जिला परिषद सीईओ रवि वर्मा और तहसीलदार अर्जुन लाल मीणा सहित कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।