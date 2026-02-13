Bundi : चुनाव में खुलती है पुलिस चौकी, फिर लग जाता है ताला

जिसके चलते ग्रामीणों को लड़ाई झगडे, चोरी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने सहित अन्य कार्यों के लिए करीब दस किलोमीटर दूर दबलाना थाना जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार आसपास के क्षेत्र में घटना होने पर लोगों को दबलाना थाने में सूचना देने जाना पड़ता है, जिससे लोगों का समय खराब होता है। उन्होंने बताया कि चौकी विधानसभा व लोकसभा चुनाव के दौरान खुली रही, उसके बाद से ही अधिकांश समय ताला लटका रहता है।