Bundi : फसलों को पानी की जरूरत, अभियंता नहीं दे रहे ध्यान

किसानों द्वारा लगातार जल्द जल प्रवाह शुरू की मांग किये जाने पर डिस्ट्रब्यूटरी में एक सप्ताह बाद जल प्रवाह शुरू करवाया गया है, लेकिन जल स्तर काफी कम होने से किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है।किसानों ने डिस्ट्रब्यूटरी में जल स्तर बढ़ाने की मांग की है। भाजपा ग्रामीण मंडल महामंत्री योगेश मीणा किसान छोटू लाल, धनराज मीणा, रमेश कुमार, हनुमान, राजाराम राजकुमार, बह्मानन्द, रामराज, बनवारी, प्रहलाद आदि ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटरी से क्षेत्र में दो से तीन माह की फसल हो चुकी है और गेहूं की फसल को अंतिम पानी की जरूरत है।