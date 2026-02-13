Bundi : स्वच्छता कागजों में नहीं, धरातल पर दिखाई देनी चाहिए



इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 मार्च तक जिले के समस्त कचरा संग्रहण केंद्रों का कार्य पूर्ण कर उन्हें शुरू किया जाए। इससे पूर्व सीईओ, एसई संजय शर्मा और के.पाटन उपखंड अधिकारी ऋतुराज शर्मा ने के.पाटन ब्लॉक की ग्राम पंचायत भीया का औचक निरीक्षण किया। यहां ’बीएसआर सैनिटेशन एक्टिविटीज’ के तहत प्रत्यक्ष ²श्यमान स्वच्छता जांची गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि स्वच्छता केवल कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देनी चाहिए। निरीक्षण के बाद ग्राम पंचायत भीया में रात्रि चौपाल आयोजित कर जनसुनवाई की गई,जिसमें ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। बैठक और निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता प्रियव्रत सिंह, विकास अधिकारी बूंदी मनोज जैन, के.पाटन बीडीओ भानु प्रताप सिंह, सहायक अभियंता दशरथ मीणा, स्वच्छ भारत मिशन के डीपीसी निजामुद्दीन आदि लोग मौजूद रहे।