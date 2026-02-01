Rajasthan: सरकारी स्कूल में कुत्तों का ‘आतंक’, मासूम को इस कदर नोचा, ICU में हुई भर्ती

बूंदी। स्कूलों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने के शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद गुरुवार को तालेड़ा स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल (सरकारी) में चौथी कक्षा की नौ वर्षीय छात्रा पर कुत्तों ने हमला कर दिया। बालिका के पूरे शरीर पर गंभीर घाव आए हैं। गंभीर हालत में उसे तालेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया। बच्ची का सर्जिकल आईसीयू में उपचार चल रहा है।