Bundi : कुम्भा स्टेडियम का होगा कायाकल्प, नवनेरा परियोजना के लिए ग्यारह सौ करोड़ की सौगात

बजट में बूंदी को यह मिली सौगात

< स्मृति कुंज एंव महाकालेश्वर पार्क सहित विभिन्न पार्कों में जॉगिग ट्रैक, ओपन जिम, चारदीवारी आदि के कार्य- 15 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

< खोजागेट सर्किल से एनएच-52 छत्रपुरा सड़क तक, अम्बेडकर सर्किल से तानसेन गोदाम सिलोर रोड तक, मीरागेट से बहादुर ङ्क्षसह सर्किल एसपी ऑफिस होते हुए एसके मार्ट तक सड़क सहित विभिन्न सड़कों के कार्य (21.47 किमी) बूंदी - 80 करोड़ रुपए व्यय

< जैतसागर नाले का निर्माण कार्य - बूंदी - 20 करोड़

< बूंदी शहर की आवासीय कॉलोनियों में मूलभुत सुविधाओं सड़क-नाली आदि के कार्य होंगे। - 23 करोड़

< कुंभा स्टेडिय़म तीज मेला ग्रांउड में मूलभुत सुविधाओं का विस्तार- 20 करोड़

< नवीन व्यवसायिक,आवासीय कॉलोनियों में अतिरिक्त विकास कार्य करवाएं जाएंगे- 30 करोड़ रुपए

< लाखेरी के नवलपुरा में पशु चिकित्सा उप केंद्र को क्रमोन्नत किया जाएगा।

< ठीकरिया चारणान में 100 मीट्रीक टन क्षमता के गोदाम एवं कार्यालय भवन मय चारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा।