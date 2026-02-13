Bundi : बम्बूली में सीसी सड़क पर नाली निर्माण को लेकर लगाया जाम

नैनवां. उपखण्ड के बम्बूली गांव में निर्माणाधीन सीसी सड़क के बीच में एक स्थान पर नाली निर्माण को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने बम्बूली गांव में नैनवां-इंद्रगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर सार्वजनिक निर्माण, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद भी ग्रामीणों ने जाम नहीं हटाया, जिससे नैनवां-इंदरगढ़ मार्ग दिनभर बंद रहा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से एनएच 148 डी के समरावता मोड़ से बम्बूली-जरखोदा-करवर वाया आंतरदा तक घोषित मेजर डिस्ट्रीक रोड की चौड़ाई बढाने का कार्य चल रहा है, जिसके तहत बम्बूली गांव में सीसी सड़क का कार्य चल रहा है।