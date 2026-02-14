Bundi : विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही से हुआ था छात्रा पर श्वानों का हमला

विधानसभा में उठाया मुद्ïदा

विधायक हरीमोहन शर्मा ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से छात्रा को विद्यालय में श्वानों द्वारा काटे जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन के पटल पर रखा कि मॉडल विद्यालय बरूधन की 9 वर्षीय बालिका को लंच करते समय 3-4 स्ट्रीट डॉग ने हमला कर 14-15 जगह काटकर बदन को छलनी कर दिया, जिससें बालिका के फेफड़े सहित पूरे शरीर में गभीर घाव पड गए और वह बालिका कोटा एमबीएस अस्पताल में गभीर हालात में आईसीयू में भर्ती है, जो जीवन मरण से संघर्ष कर रही है। पूर्व में कोटा सहित 4 जिलों मे यह घटना हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षा विभाग मौन सादे हुए है। शर्मा ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुद्दा उठाकर इस समस्या के समाधान की मांग की है।