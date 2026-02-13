Bundi : एक्सप्रेस वे पर एक तरफा आवागमन, ट्रायल शुरू

लबान. क्षेत्र में दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर लबान स्थित इंटरचेंज से कुश्तला सवाईमाधोपुर तक वाहनों का एक तरफा आवागमन ट्रायल के तौर पर बुधवार शाम से शुरू कर दिया गया है और अब 44 किलोमीटर की इस दूरी तक अब वाहन लबान से कुश्तला तक निशुल्क जा सकेंगे और फिर कुश्तला से निर्बाध दिल्ली तक सफर कर सकते है। एक्सप्रेस वे के लबान इंटरचेंज के मैनेजर कल्याण ङ्क्षसह सिकरवार ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर लबान से कुश्तला तक वाहनों के लिए ट्रायल के तौर पर शुरू कर दिया गया है। यहां से जाने वाले वाहनों का पंजीयन किया जा रहा है। फिलहाल टोल की वसूली नहीं की जा रही है और अगले निर्देश तक यह व्यवस्था जारी रहेगी।