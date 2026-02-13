13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : एक्सप्रेस वे पर एक तरफा आवागमन, ट्रायल शुरू

लबान. क्षेत्र में दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर लबान स्थित इंटरचेंज से कुश्तला सवाईमाधोपुर तक वाहनों का एक तरफा आवागमन ट्रायल के तौर पर बुधवार शाम से शुरू कर दिया गया है और अब 44 किलोमीटर की इस दूरी तक अब वाहन लबान से कुश्तला तक निशुल्क जा सकेंगे और फिर कुश्तला से निर्बाध दिल्ली [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Feb 13, 2026

एक्सप्रेस वे पर एक तरफा आवागमन, ट्रायल शुरू

लबान. एक्सप्रेस लबान टोल से निशुल्क निकलते वाहन।

लबान. क्षेत्र में दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर लबान स्थित इंटरचेंज से कुश्तला सवाईमाधोपुर तक वाहनों का एक तरफा आवागमन ट्रायल के तौर पर बुधवार शाम से शुरू कर दिया गया है और अब 44 किलोमीटर की इस दूरी तक अब वाहन लबान से कुश्तला तक निशुल्क जा सकेंगे और फिर कुश्तला से निर्बाध दिल्ली तक सफर कर सकते है। एक्सप्रेस वे के लबान इंटरचेंज के मैनेजर कल्याण ङ्क्षसह सिकरवार ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर लबान से कुश्तला तक वाहनों के लिए ट्रायल के तौर पर शुरू कर दिया गया है। यहां से जाने वाले वाहनों का पंजीयन किया जा रहा है। फिलहाल टोल की वसूली नहीं की जा रही है और अगले निर्देश तक यह व्यवस्था जारी रहेगी।

मेगा हाइवे पर मिली जाम से मुक्ति
अब तक एक्सप्रेस वे वाहन लबान टोल से आवाजाही के लिए कोटा दौसा मेगा हाइवे का उपयोग कर रहे थे, जिससे लबान से कुश्तला तक मेगा हाइवे पर ट्रैफिक का लोड रहता था, जिस पर पापड़ी की जर्जर पुलिया, बाबई की सकरी पुलिया व लबान स्टेशन पर दिन में कई बार घण्टों का जाम लग जाता था, जो अब लबान से एक्सप्रेस वे वाहनों के सीधा कुश्तला तक जाने से मात्र सवाई माधोपुर कुश्तला की ओर से आने वाले वाहनों का दबाव रहेगा, जिससे आमजन को राहत मिलेगी।

हादसे के बाद जागा प्रशासन
विगत 5 जनवरी को मेगा हाइवे पर तक ट्रक के पैदल यात्रियों पर पलटने से चार जनो की मौत हो गई थी उसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने जाम लगा कर विरोध जताते हुए एक्सप्रेस के वाहनों को मेगा हाइवे पर आने से रोकने की मांग की थी, उसके बाद हरकत में आया और एक्सप्रेस वे को जल्द शुरू करने की तैयारी शुरू की थी

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर लबान से कुश्तला 44 किलोमीटर की दूरी के लिये ट्रायल के तोर पर एकतरफा यातायात शुरू कर दिया गया है। अब कोटा से आने वाले वाहनों यहां से कुश्तला तक जा कर वहां से दिल्ली के लिए जा सकेंगे। टेङ्क्षस्टग के बाद जल्द ही एक्सप्रेस को पूरी तरफ शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल यहां से गुजरने वाले वाहनों का पंजीयन किया जा रहा है। टोल वसूली नहीं की जा रही है।
कल्याण सिंह सिकरवार, मैनेजर, एक्सप्रेस वे लबान इंटरचेंज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : एक्सप्रेस वे पर एक तरफा आवागमन, ट्रायल शुरू

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : स्वच्छता कागजों में नहीं, धरातल पर दिखाई देनी चाहिए

स्वच्छता कागजों में नहीं, धरातल पर दिखाई देनी चाहिए
बूंदी

Bundi: एक ही चिता पर हुआ 3 मासूम भाई-बहन का अंतिम संस्कार, स्नेह भोज में लेकर जा रहे थे पिता

Road Accident
बूंदी

Rajasthan: सरकारी स्कूल में कुत्तों का ‘आतंक’, मासूम को इस कदर नोचा, ICU में हुई भर्ती

dog attack, dog attack in school, dog attack in Rajasthan, dog attack in Bundi, girl bitten by dogs, Bundi news, Rajasthan news, कुत्तों का हमला, स्कूल में कुत्तों का हमला, राजस्थान में कुत्तों का हमला, बूंदी में कुत्तों का हमला, लड़की को कुत्तों ने काटा, बूंदी न्यूज, राजस्थान न्यूज
बूंदी

छोटीकाशी में खुला सौगातों का पिटारा, केशवरायपाटन में होंगे विकास कार्य

Bundi : कुम्भा स्टेडियम का होगा कायाकल्प, नवनेरा परियोजना के लिए ग्यारह सौ करोड़ की सौगात
बूंदी

NH-27 Accident: 3 छोटे-छोटे बच्चों का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार तो फूट-फूटकर रो पड़े परिजन, ट्रेलर ने बाइक को मारी थी जोरदार टक्कर

Accident
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.