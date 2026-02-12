Bundi Murder: बेटे ने लकड़ी से मार-मारकर पिता को दी दर्दनाक मौत, इस बात पर आ गया था गुस्सा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रामरतन पुत्र रामकुमार मीणा और उनके पुत्र लेखराज के बीच घर के किसी मामले को लेकर विवाद हो गया। शुरुआत में दोनों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया। इसी दौरान धक्का-मुक्की और मारपीट में रामरतन को गंभीर चोट लग गई। परिजनों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए कोटा के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध एमबीएस अस्पताल पहुंचाया।