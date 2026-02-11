Bundi : 10 मार्च से 37 केंद्रों पर शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद

क्रय केंद्र समिति का गठन

जिला कलक्टर ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए उपखंड अधिकारी स्तर पर एक ’क्रय केंद्र समिति’ का गठन किया जाएगा। इस समिति में संबंधित क्रय एजेंसी के केंद्र प्रभारी, हल्का पटवारी, गिरदावर, कृषि पर्यवेक्षक और बीट कांस्टेबल शामिल होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों पर छाया, पानी, ड्रायर, क्लीनर, मॉइस्चर (नमी मापक) मशीन, रोशनी और त्रिपाल की माकूल व्यवस्था रहे। जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि जिले में कुल 37 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इनमें भारतीय खाद्य निगम के 9, राजफेड के 19, तिलम संघ के 8 और नेफेड का एक खरीद केंद्र शामिल है।