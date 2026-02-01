Bundi : बाढ़ से मिले नुकसान के घावों की मरम्मत के लिए नहीं मिला बजट

नवलसागर तालाब की पाल भी तीन स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। कंवरजी की छतरियों के पास तो लगभग तीस फीट पाल टूटी हुई है। नवलसागर तालाब पर स्थित बादलिया बाग दो तरफ की चारदीवारी ढह गई। कनक सागर तालाब के किनारे स्थित बागरिया बगीची, द्वारिकाधीश बगीची में स्थिति हर्बल पार्क क्षतिग्रस्त है। पार्क की दीवार टूटी पड़ी है। नगरपालिका ने रिकॉर्ड तोड़ बरसात से शहर में हुए नुकसान का सर्वे किया गया था। शहर के 25 वार्डो में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़, शहर के दोनों तालाबों कनकसागर व नवलसागर की क्षतिग्रस्त हुई पालों की मरम्मत के लिए दो करोड़ 70 लाख, तीन पार्कों द्वारिकाधीश, बादलिया बाग व गांधी उद्यान की मरम्मत के लिए डेढ़ करोड़ व हाईमास्ट लाइटों की मरम्मत के लिए 35 लाख रुपए के प्रस्ताव भेज रखे है।