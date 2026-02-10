Bundi : दो किलोमीटर पैदल चले मंत्री, हर चीज को बारीकी से देखा



इस परियोजना के अंतर्गत कालीसिंध नदी पर निर्मित नवनेरा बैराज से पानी को पंप हाउस के माध्यम से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मेज बैराज से पंप हाउस और फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहां से बीसलपुर और ईसरदा बांध में जल पहुंचाया जाएगा। एक्वाडक्ट के निर्माण से आमजन को आवागमन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग भी उपलब्ध होगा। चंबल नदी पर बन रहे इस एक्वाडक्ट की कुल लंबाई 2280 मीटर है। इसकी चौड़ाई 41.25 मीटर तथा ऊंचाई 7.7 मीटर है। परियोजना का शुभारंभ मई 2025 में किया गया था।