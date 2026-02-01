Bundi : स्टोन पार्क से डाबी को मिलेगी वैश्विक पहचान

बुनियादी सुविधाएं जरूरी

कछालिया में स्टोन पार्क के निर्माण के साथ ही अनेक आवश्यक सुविधाओं की जरूरत होगी। रीको औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास और व्यावसायिक सुगमता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आकारों के औद्योगिक प्लॉट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। भारी मशीनरी के संचालन के लिए उच्च क्षमता वाले जीएसएस का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। औद्योगिक क्षेत्र में भारी वाहनों के आवागमन के लिए मजबूत और चौड़ी सीसी सडक़ों का निर्माण आवश्यक है, जिससे बारिश के मौसम में भी आवाजाही बाधित न हो।