Bundi : करोड़ों की लागत से बना ओवर ब्रिज साल भर में हुआ जर्जर

लबान. क्षेत्र में कोटा दौसा मेगा हाइवे सडक़ पर पापड़ी समपार फाटक आए दिन लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए रेलवे व राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण किया था। बिना किसी औपचारिक लोकार्पण के ही दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे लबान से कोटा तक यातायात शुरू करने से यातायात के दबाव में जनवरी 2025 में यातायात शुरू कर दिया गया, लेकिन एक्सप्रेस के हेवी ट्रैफिक दबाव व अपनी क्षमता से अधिक वाहनों की आवाजाही के चलते ओवरब्रिज सालभर में जर्जर हो गया। सड़क से सरिए निकल आए और बड़े बड़े गड्ढे हो गए।