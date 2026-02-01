10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : करोड़ों की लागत से बना ओवर ब्रिज साल भर में हुआ जर्जर

क्षेत्र में कोटा दौसा मेगा हाइवे सडक़ पर पापड़ी समपार फाटक आए दिन लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए रेलवे व राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण किया था।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Feb 10, 2026

Bundi : करोड़ों की लागत से बना ओवर ब्रिज साल भर में हुआ जर्जर

लबान. एप्रोच सड़क से उखड़ा डामर।

लबान. क्षेत्र में कोटा दौसा मेगा हाइवे सडक़ पर पापड़ी समपार फाटक आए दिन लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए रेलवे व राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण किया था। बिना किसी औपचारिक लोकार्पण के ही दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे लबान से कोटा तक यातायात शुरू करने से यातायात के दबाव में जनवरी 2025 में यातायात शुरू कर दिया गया, लेकिन एक्सप्रेस के हेवी ट्रैफिक दबाव व अपनी क्षमता से अधिक वाहनों की आवाजाही के चलते ओवरब्रिज सालभर में जर्जर हो गया। सड़क से सरिए निकल आए और बड़े बड़े गड्ढे हो गए।

ओवरब्रिज के दोनों तरफ के एप्रोच रोड तो डामर उखड़ने से गड्ढों भरी कच्ची सड़क में तब्दील हो गए, जिसके चलते यहां आए दिन ही हादसे होते है और वाहन चालक चोटिल हो जाते है। ग्रामीणों ने बताया कि ओवरब्रिज की मरम्मत नहीं करवाने से ऐसे लगता है जैसे प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा है।

अब घट गया है वाहनों का दबाव
दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस के वाहन लबान से सवाई माधोपुर आवाजाही इस ओवरब्रिज करते थे, लेकिन अब एक्सप्रेस के सवाई माधोपुर के लिए आवाजाही करने वाले वाहन एक्सप्रेस से आवाजाही कर रहे है, हालांकि अभी एक्सप्रेस वे पर औपचारिक तौर यातायात शुरू नहीं किया गया है, जिससे अब ओवरब्रिज पर वाहनो का दबाव घट गया है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक भी ओवरब्रिज की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 07:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : करोड़ों की लागत से बना ओवर ब्रिज साल भर में हुआ जर्जर

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेटी की लव मैरिज से पिता को लगा गहरा सदमा, आखिरकार दे दी अपनी जान, पुलिस पर लगे चौंकाने वाले आरोप

Suicide, father suicide, father suicide in Bundi, father suicide in Rajasthan, daughter love marriage, Bundi news, Rajasthan news, सुसाइड, पिता का सुसाइड, पिता का सुसाइड इन बूंदी, पिता का सुसाइड इन राजस्थान, बेटी की लव मैरिज, बूंदी न्यूज, राजस्थान न्यूज
बूंदी

सर्वे के बाद स्वायत्त शासन विभाग से मांगे थे दस करोड़

Bundi : बाढ़ से मिले नुकसान के घावों की मरम्मत के लिए नहीं मिला बजट
बूंदी

कछालिया में 47.07 हैक्टेयर भूमि आवंटित

Bundi : स्टोन पार्क से डाबी को मिलेगी वैश्विक पहचान
बूंदी

Bundi : जल संसाधन मंत्री के लिए लगी एस्कॉर्ट जीप को कंटेनर ने टक्कर मारी

जल संसाधन मंत्री के लिए लगी एस्कॉर्ट जीप को कंटेनर ने टक्कर मारी
बूंदी

Bundi : दो किलोमीटर पैदल चले मंत्री, हर चीज को बारीकी से देखा

दो किलोमीटर पैदल चले मंत्री, हर चीज को बारीकी से देखा
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.