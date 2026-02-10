Bundi : जल संसाधन मंत्री के लिए लगी एस्कॉर्ट जीप को कंटेनर ने टक्कर मारी

हिण्डोली थाने के एएसआई गोपाल वर्मा ने बताया कि बूंदी लाइन पुलिस से मंत्री के बूंदी आगमन के मद्देनजर एस्कॉर्ट लगाई गई थी। एएसआई मोहनलाल, चालक अभिषेक, कांस्टेबल विनोद और विजय ङ्क्षसह जीप में सवार होकर बासनी बॉर्डर के पास पहुंचे थे। इसी दौरान जीप को साइड में खड़ा करते समय देवली की ओर से तेज गति से आ रहे कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे जीप पलट गई।