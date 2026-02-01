बेटी की लव मैरिज से पिता को लगा गहरा सदमा, आखिरकार दे दी अपनी जान, पुलिस पर लगे चौंकाने वाले आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि युवती की बरामदगी के बाद भी थानाधिकारी की ओर से पिता और परिजनों को युवती से मिलने नहीं दिया गया, जिससे वह अवसाद में आ गए और आत्महत्या कर ली। अब मृतक के परिवार में पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं बचा है। इंद्रगढ़ थानाधिकारी रामलाल मीणा ने बताया कि युवती के पिता ने 6 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ग्रामीणों की मांग थी कि युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले युवक और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।