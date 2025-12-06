6 दिसंबर 2025,

शनिवार

जोधपुर

Jodhpur: पहले फंदा लगाने का किया प्रयास, फिर युवक ने घरवालों को फोन कर कहा- दे रहा हूं जान, उठा लिया खौफनाक कदम

मानजी का हत्था स्थित एक होटल में शेयर बाजार में भारी नुकसान से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली। परिजनों को फोन पर अपनी मंशा बताने के बाद वह कमरे में जहरीला पदार्थ पीकर जान दे बैठा।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 06, 2025

Suicide in Jodhpur

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। महामंदिर थाना क्षेत्र के मानजी का हत्था स्थित एक होटल के कमरे में एक युवक ने फंदा लगाने में असमर्थ होने पर जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि शेयर बाजार में नुकसान होने के कारण उसने यह कदम उठाया। होटल से उसने परिजन को फोन कर पहले ही बता दिया था कि वह जान दे रहा है।

नहीं मिला सुसाइड नोट

थानाधिकारी देवेंद्रसिंह देवड़ा ने बताया कि पाल रोड स्थित कुलदीप विहार निवासी ध्रुव कोठारी (24) ने होटल के कमरे में आत्महत्या की। उसके मामा राजेंद्र जैन की ओर से मामला दर्ज कराने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। होटल के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ।

जहरीले पदार्थ का सेवन

पुलिस के अनुसार वह घरवालों को बिना बताए मानजी का हत्था स्थित होटल पहुंचा और वहां कमरा लिया। इस दौरान उसने परिजन को फोन कर बताया कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। घरवालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने होटल का पता भी बता दिया। परिजन पहले चौहाबो थाने पहुंचे और फिर महामंदिर थाने में सूचना दी। पुलिस होटल पहुंची और बंद कमरे को खुलवाया, जहां वह मृत मिला। उसने कमरे के बाथरूम में रखा जहरीला पदार्थ पी लिया था।

मुनाफे के बजाए हो गया था नुकसान

पुलिस का कहना है कि ध्रुव ने शेयर बाजार में काफी राशि निवेश कर रखी थी, लेकिन मुनाफे के बजाए भारी नुकसान हो गया था। इससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान था। होटल के कमरे में उसने पहले फंदा लगाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके बाद उसने बाथरूम में रखा जहरीला पदार्थ पी लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

Updated on:

06 Dec 2025 07:32 pm

Published on:

06 Dec 2025 07:28 pm

Jodhpur: पहले फंदा लगाने का किया प्रयास, फिर युवक ने घरवालों को फोन कर कहा- दे रहा हूं जान, उठा लिया खौफनाक कदम

