Jodhpur: पहले फंदा लगाने का किया प्रयास, फिर युवक ने घरवालों को फोन कर कहा- दे रहा हूं जान, उठा लिया खौफनाक कदम

पुलिस के अनुसार वह घरवालों को बिना बताए मानजी का हत्था स्थित होटल पहुंचा और वहां कमरा लिया। इस दौरान उसने परिजन को फोन कर बताया कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। घरवालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने होटल का पता भी बता दिया। परिजन पहले चौहाबो थाने पहुंचे और फिर महामंदिर थाने में सूचना दी। पुलिस होटल पहुंची और बंद कमरे को खुलवाया, जहां वह मृत मिला। उसने कमरे के बाथरूम में रखा जहरीला पदार्थ पी लिया था।