Jodhpur: पहले फंदा लगाने का किया प्रयास, फिर युवक ने घरवालों को फोन कर कहा- दे रहा हूं जान, उठा लिया खौफनाक कदम

जोधपुर। महामंदिर थाना क्षेत्र के मानजी का हत्था स्थित एक होटल के कमरे में एक युवक ने फंदा लगाने में असमर्थ होने पर जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि शेयर बाजार में नुकसान होने के कारण उसने यह कदम उठाया। होटल से उसने परिजन को फोन कर पहले ही बता दिया था कि वह जान दे रहा है।
थानाधिकारी देवेंद्रसिंह देवड़ा ने बताया कि पाल रोड स्थित कुलदीप विहार निवासी ध्रुव कोठारी (24) ने होटल के कमरे में आत्महत्या की। उसके मामा राजेंद्र जैन की ओर से मामला दर्ज कराने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। होटल के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ।
पुलिस के अनुसार वह घरवालों को बिना बताए मानजी का हत्था स्थित होटल पहुंचा और वहां कमरा लिया। इस दौरान उसने परिजन को फोन कर बताया कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। घरवालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने होटल का पता भी बता दिया। परिजन पहले चौहाबो थाने पहुंचे और फिर महामंदिर थाने में सूचना दी। पुलिस होटल पहुंची और बंद कमरे को खुलवाया, जहां वह मृत मिला। उसने कमरे के बाथरूम में रखा जहरीला पदार्थ पी लिया था।
पुलिस का कहना है कि ध्रुव ने शेयर बाजार में काफी राशि निवेश कर रखी थी, लेकिन मुनाफे के बजाए भारी नुकसान हो गया था। इससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान था। होटल के कमरे में उसने पहले फंदा लगाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके बाद उसने बाथरूम में रखा जहरीला पदार्थ पी लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
