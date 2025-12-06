Road Accident: बारां में एक साथ उठी दादी-पोती की अर्थी, हर आंख हुई नम, परिवार में मचा कोहराम

अटरू रोड स्टेट हाईवे पर मंडोला दाता साहब स्थल के समीप सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। इससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दादी मुन्नी देवी (80) और उनकी पोती कामिनी (32) पुत्री राजू उर्फ सुरेश भारद्वाज की मौके पर मृत्यु हो गई। सतीश भारद्वाज, उनकी पत्नी उर्मिला और पवन घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया। गंभीर स्थिति होने पर प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को रेफर कर दिया। उन्हें कोटा तलवंडी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।