Baran: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले में ही शिक्षा के हाल बदहाल, सरकारी स्कूल की 4-5th क्लास की छात्रा नहीं पढ़ पाई हिंदी-इंग्लिश

सरकारी स्कूल की शिक्षा के इस स्तर को देखते हुए उन्होंने गंभीर असंतोष व्यक्त किया। इस दौरान उपस्थित विषयाध्यापिका एवं उप प्रधानाचार्य को भी शिक्षा स्तर में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विद्यालय भवन का भी निरीक्षण किया तथा परिसर में स्वच्छता की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए। विद्यालय निरीक्षण के बाद तिवारी ने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बटावदा का निरीक्षण भी किया, जहां पर व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई।