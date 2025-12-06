Baran: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले में ही शिक्षा के हाल बदहाल, सरकारी स्कूल की 4-5th क्लास की छात्रा नहीं पढ़ पाई हिंदी-इंग्लिश

बटावदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रा का शैक्षणिक स्तर जांचती अतिरिक्त संभागीय आयुक्त (फोटो: पत्रिका)
School Inspection By Additional Divisional Commissioner: शिक्षा मंत्री के गृह जिले में ही शिक्षा की गुणवत्ता स्तर के बदहाल की एक बानगी शुक्रवार को उस समय सामने आई। जब जिला मुख्यालय के समीप ही एक सरकारी स्कूल में कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थी हिन्दी की पुस्तक नहीं पढ़ पाए, कक्षा 5वीं के विद्यार्थी अंग्रेजी पुस्तक पढ़ना तो दूर एक शब्द तक नहीं बोल सके।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बटावदा का शुक्रवार को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता कुमारी तिवारी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की जांच की। यह अपेक्षित मानकों के अनुरूप तो बिल्कुल भी नहीं था।
निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवारी ने कक्षा 3 व 4 की छात्राओं से हिन्दी की पुस्तक पढ़ने को कहा तो वे ठीक से नहीं पढ़ पाई। वहीं कक्षा 5 वी की छात्राओं से अंग्रेजी की पुस्तक के कुछ अंश पढने को कहा, लेकिन एक भी छात्रा पढ़ना तो दूर कुछ बोल तक नहीं सकी। वे महज अंग्रेजी के अलग-अलग अक्षर ही बोल पाई।
सरकारी स्कूल की शिक्षा के इस स्तर को देखते हुए उन्होंने गंभीर असंतोष व्यक्त किया। इस दौरान उपस्थित विषयाध्यापिका एवं उप प्रधानाचार्य को भी शिक्षा स्तर में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विद्यालय भवन का भी निरीक्षण किया तथा परिसर में स्वच्छता की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए। विद्यालय निरीक्षण के बाद तिवारी ने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बटावदा का निरीक्षण भी किया, जहां पर व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई।
शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। स्कूल में शिक्षा के स्तर को लेकर शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक कोटा को ऐसे अध्यापको व जिम्मेदारो को नोटिस जारी करने के लिए लिखेगें।
ममता तिवारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग