सर्द हवाओं का साथ पाकर पारे ने लगाया गोता, तापमान 8 डिग्री

बारां. शहर समेत जिलेभर में पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज बदल गया है। इस समय में दो से तीन डिग्री तापमान में एक साथ ही गिरावट दर्ज हुई। शुक्रवार को दिन में मध्यम दर्जे की सर्द हवाएं भी बहना शुरु हो गई जो शाम तक जारी रही। इसके चलते लोगो को दिन में भी सर्दी का अहसास हुआ तथा धूप का सहारा लेना पड़ा।

शहर समेत जिलेभर में गत एक सप्ताह से भी अधिक समय से हल्के बादलों की आवाजाही तथा मौसम में आद्र्रता कम होने के कारण सर्दी का अधिक अहसास नही हो रहा था। दिन में तो ऐसा लग रहा था। जैसे सर्दी ही गायब हो गई। रात्रि को सर्दी सता रही थी। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी शुरु होने से अब शीतलहर बहने की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटो में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से 8 पर आ गया। अधिकतम तापमान भी दो डिग्री गिरकर 24 डिग्री रहा। शुक्रवार को सुबह 5 बजे से 7 बजे तक सबसे कम 8 डिग्री रहा। वहीं सबसे अधिक दोपहर तीन बजे 24 डिग्री तापमान रहा। जिसके चलते खुले व मैदानी इलाको में सर्दी का अहसास ओर बढ़ गया है।