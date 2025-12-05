कब मिलेगा बारां और कोटा जिले के 34 गांवों के खेतों को पूरा पानी

2023-24 में फिर बजट घोषणा में प्रदेश सरकार ने धरतीपुत्रों के लिए परियोजना के पंप हाउस की मोटरें बदलने के लिए व अन्य कार्यों के लिए 15 करोड़ मंजूर किए। लेकिन अधिकारियों ने पंप हाउस की दशा सुधारने के लिए यह राशि कम बता दी। आया हुआ पैसा यूं ही पड़ा रहा। इसके बाद फाइल जयपुर भेजने की कहकर अधिकारी पल्ला झाड़ते रहे। और साल निकल गया। किसान पानी के लिए तरसते रहे। राज्य सरकार से 2 करोड़ रु बढ़ाने की मांग की। सरकार ने 2024-25 में फिर बजट घोषणा में दो करोड़ रु मंजूर किए। लेकिन सरकार की मंशा किसानों को लाभ पहुंचाने की रही। लेकिन अधिकारी 17 करोड़ आ जाने के बाद भी कुंडली मारकर बैठे रहे। न टैंडर हुए और ना ही काम शुरु हो पाया। इस साल फिर पानी चल गया और काम धरे रह गए। पंपहाउस की क्षमता न बढऩे व नहर की मरम्मत के जरुरी काम न होने से फिर किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। टैल तक पानी पहुंचने की बात तो अब भी बेमानी ही कही जाएंगी।