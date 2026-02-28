Baran Development: बारां के इस इलाके में खुलेगा नया पुलिस थाना, 46 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगी सड़कें

Good News For Baran: विधानसभा में शुक्रवार को राज्य बजट पारित होने के दौरान मुख्यमंत्री ने कई नई घोषणाएं की। इसमें बारां जिले को लेकर भी घोषणाएं की गई है। बारां शहर में तेलफैक्ट्री इलाके में स्थित पुलिस चौकी को अब पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा। बारां शहर के लिए अभी एकमात्र थाना कोतवाली ही है। बारां शहर समते कई गांव इसमें शामिल है। बढ़ती आबादी एवं बढ़ते शहर को देखते हुए शहर में एक और पुलिस थाने की मांग की जा रही थी।