सीएम भजनलाल शर्मा के बड़े ऐलान: भर्तियां बढ़ीं, पेंशन में इजाफा, यहां देखें बड़ी घोषणाएं

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 125 रुपए बढ़ोतरी करके इसे 1425 रुपए प्रतिमाह किया गया है। माउंटआबू का नाम आबूराज, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर और कामां का नाम कामवन करने की घोषणा भी की गई। सीएम ने जयपुर में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लम्बी एलिवेटेड रोड बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने की घोषणा की। पंचायतों और निकायों को 9200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।