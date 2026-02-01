बांदीकुई-जयपुर मार्ग पर भीषण टक्कर, कार-ट्रेलर धू-धू कर जले, आग और धमाकों से अफरा-तफरी

बूज-मानोता (जयपुर)। बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात करीब 3:30 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। नेवर गांव की दिल्ली वालों की ढाणी के पास पिलर नंबर-42 के समीप तेज रफ्तार कार पीछे से बिजली केबल से भरे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगी।