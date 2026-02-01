27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बांदीकुई-जयपुर मार्ग पर भीषण टक्कर, कार-ट्रेलर धू-धू कर जले, आग और धमाकों से अफरा-तफरी

बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात करीब 3:30 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। नेवर गांव की दिल्ली वालों की ढाणी के पास पिलर नंबर-42 के समीप तेज रफ्तार कार पीछे से बिजली केबल से भरे ट्रेलर में जा घुसी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Feb 27, 2026

फोटो पत्रिका

बूज-मानोता (जयपुर)। बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात करीब 3:30 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। नेवर गांव की दिल्ली वालों की ढाणी के पास पिलर नंबर-42 के समीप तेज रफ्तार कार पीछे से बिजली केबल से भरे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद जोरदार धमाके होने लगे, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई। कार सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही एनएचएआई हाईवे पेट्रोलिंग टीम के जगराम गुर्जर और मुकेश कसाना मौके पर पहुंचे और साहस दिखाते हुए घायलों को बाहर निकालकर सुरक्षित किया।

घायलों को दौसा अस्पताल भेजा

घायल प्रियांशु और मयंक, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरोत गांव निवासी बताए गए हैं, जो जयपुर की ओर जा रहे थे। दोनों को तुरंत दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से कुछ समय यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में सुचारु किया गया।

दमकल अभाव बना चिंता

जमवारामगढ़ उपखंड में दमकल गाड़ी नहीं होने से हर बार जयपुर से वाहन बुलाना पड़ता है। दूरी अधिक होने से राहत में देरी होती है। स्थानीय लोगों ने स्थायी दमकल व्यवस्था की मांग उठाई है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों में समय पर सहायता मिल सके।

ये भी पढ़ें

Jaipur Bus Fire: जयपुर में चलती रोडवेज बस में लगी भीषण आग, बस में सवार थे 70 यात्री
जयपुर
Jaipur Bus Fire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 09:24 pm

Published on:

27 Feb 2026 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बांदीकुई-जयपुर मार्ग पर भीषण टक्कर, कार-ट्रेलर धू-धू कर जले, आग और धमाकों से अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur New Elevated Road: जयपुर में द्रव्यवती नदी पर बनेगी 36 किमी लंबी एलिवेटेड रोड, शहर की बदलेगी तस्वीर, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Jaipur New Elevated Road
जयपुर

सीएम भजनलाल शर्मा के बड़े ऐलान: भर्तियां बढ़ीं, पेंशन में इजाफा, यहां देखें बड़ी घोषणाएं

जयपुर

CM भजनलाल शर्मा ने की बड़ी घोषणा, इन शहरों का बदला नाम, जानें नए नाम

cm bhajan lal sharma
जयपुर

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्डः अत्रि बिना जन्म कहां?

ओपिनियन

Rajasthan Government Job: सीएम भजनलाल का बड़ा एलान, 1 लाख नहीं… 1.25 लाख नए पदों पर होगी भर्ती, नया कैलेंडर होगा जारी

CM Bhajanlal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.