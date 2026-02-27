Jaipur Bus Fire: जयपुर में चलती रोडवेज बस में लगी भीषण आग, बस में सवार थे 70 यात्री

जयपुर। मानसरोवर इलाके में शुक्रवार की दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रीको चौराहे के पास चलती एक रोडवेज बस में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बस धू-धू कर जलने लगी। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने की वजह शार्ट-सर्किट बताई जा रही है।