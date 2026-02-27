Rajasthan Police की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 28 फरवरी को किशनगढ़–गेगल–कायड़–अजमेर मार्ग पर बढ़ेगा यातायात दबाव

फाइल फोटो-पत्रिका
Rajasthan Traffic Update: जयपुर. अजमेर जिले के प्रमुख मार्गों पर 28 फरवरी को यातायात दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस विभाग के अनुसार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किशनगढ़–गेगल–कायड़–ब्यावर तथा किशनगढ़–गेगल–कायड़–अजमेर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अधिक रहने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है।
एडीजी कानून एवं व्यवस्था वी.के. सिंह ने बताया कि आमजन की सुविधा और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती, बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन जैसे प्रबंध किए हैं। विशेष रूप से भारी वाहन चालकों—ट्रक, ट्रेलर और अन्य मालवाहक वाहनों—से अपील की गई है कि वे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कायड़ एवं गेगल टोल मार्ग से गुजरने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
पुलिस प्रशासन ने बताया कि संबंधित जिलों में डायवर्जन प्लान प्रभावी रूप से लागू रहेगा। सोशल मीडिया, स्थानीय सूचना तंत्र और प्रचार-प्रसार के माध्यम से वाहन चालकों को पहले से सूचना दी जा रही है ताकि वे अपनी यात्रा की योजना समय रहते बना सकें।
