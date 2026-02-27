Rajasthan News : जयपुर में ACB का बड़ा धमाका, 3 लाख 80 हज़ार की घूस लेते अफसर अरेस्ट, SDM के नाम पर भी मांगी थी मोटी रकम  

कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आरोपी ने रिश्वत की बड़ी राशि (3 लाख रुपये) उपखण्ड अधिकारी (SDM) जयपुर-प्रथम के लिए लेने की बात स्वीकार की थी। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और आईजी एस. परिमाला के निर्देशन में अब इस मामले की गहन जांच की जा रही है कि क्या वास्तव में उच्चाधिकारी की इसमें संलिप्तता है या गिरदावर केवल उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा था।