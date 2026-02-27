Heat Wave Alert: होली के बाद राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, बढ़ेगी गर्मी की तपिश

IMD forecast: जयपुर. राज्य में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी राजस्थान व उससे सटे पाकिस्तान क्षेत्र पर बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब भी सक्रिय है। वहीं उत्तर भारत के ऊपर सब-ट्रॉपिकल वेस्टरली जेट स्ट्रीम तेज़ रफ्तार से बह रही है, जिससे मौसम में स्थिरता बनी हुई है।