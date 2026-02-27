27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Heat Wave Alert: होली के बाद राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, बढ़ेगी गर्मी की तपिश

दो व तीन मार्च को मनाई जाने वाली होली के बाद मौसम में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। दिन में धूप तेज़ होगी और गर्म हवाओं का असर बढ़ेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 27, 2026

CG Heat Wave Alert

IMD forecast: जयपुर. राज्य में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी राजस्थान व उससे सटे पाकिस्तान क्षेत्र पर बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब भी सक्रिय है। वहीं उत्तर भारत के ऊपर सब-ट्रॉपिकल वेस्टरली जेट स्ट्रीम तेज़ रफ्तार से बह रही है, जिससे मौसम में स्थिरता बनी हुई है।

पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री ज्यादा है। इससे साफ है कि गर्मी धीरे-धीरे अपने तेवर दिखाने लगी है।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। अगले दो-तीन दिनों में तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है।

दो व तीन मार्च को मनाई जाने वाली होली के बाद मौसम में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। दिन में धूप तेज़ होगी और गर्म हवाओं का असर बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी गई है।

कुल मिलाकर, होली के बाद प्रदेश में गर्मी का असली दौर शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Good News: बड़ी घोषणा, राजस्थान में 1400 करोड़ रुपए से बदलेगी टूटी-जर्जर सड़कों की तस्वीर
जयपुर
road repair in rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 02:20 pm

Published on:

27 Feb 2026 02:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heat Wave Alert: होली के बाद राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, बढ़ेगी गर्मी की तपिश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Police की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 28 फरवरी को किशनगढ़–गेगल–कायड़–अजमेर मार्ग पर बढ़ेगा यातायात दबाव

Traffic jam
जयपुर

जाम में घुटते शहरों को बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता

ओपिनियन

जयपुर में ACB का बड़ा धमाका, 3 लाख 80 हज़ार की घूस लेते अफसर अरेस्ट, SDM के नाम पर भी मांगी थी मोटी रकम  

जयपुर

प्रवास की कीमत और बुजुर्गों में अकेलेपन की मजबूरी

ओपिनियन

Dual Use Technology: ‘सिविल-मिलिट्री फ्यूजन’ राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.